بـ3 طرق سريعة.. حضري حلوى الوافلز

هل أنت من عشاق حلوى الوافلز يمكنك تحضيره بوصفة سهلة وسريعة وتكلفة أقل ومذاق أحلى من المحلات فهو من الحلويات السريعة التي يقبل عليها الكبار والصغار إليك طريقة تحضيره



الوافلز للشيف غادة التلي



المقادير لتحضير الوافلز





3 ملاعق صغيرة بودرة كاكاو

1/2 كوب سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

1 1/2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة زيت

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

3/4 كوب سكر بودرة

4 ملاعق صغيرة زبدة سائلة

2 بيضة

1 كوب حليب



طريقة التحضير لحلوى الوافلز



1-فى المضرب الكهربائى امزجي الدقيق والبيكنج بودر والملح والسكر ومسحوق الكاكاو مع بعضهما البعض.

2-في وعاء آخر، قومي بمزج الحليب والبيض والزبد معا ثم اضيفيه إلى الخليط الأول مع التقليب.

أبدئى فى وضع ملعقة من عجينة الوافلز فى الجهاز

3- قومى بتززين الوافلز بالشوكولاتة وصوص النوتيلا

الوافلز للشيف نجلاء الشرشابي



المقادير:

ثلثي كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة زبدة سايحة.

بيضة.

3 ملاعق سكر.

فانيلا.

نصف كوب لبن.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

قليل من الملح.

صوص الشيكولاتة.



طريقة التحضير:

1- اخلطي المكونات كلها معًا واخلطيهم بالمضرب اليدوي حتى تحصلي على عجينة سايلة.

2- صبيها في قوالب الوافلز أو أي صينية، وادخليها الفرن على درجة حرارة 220 حتى تتحمر لمدة ثلث ساعة.

3- زيني الصينية بعد ذلك بصوص الشيكولاتة.

الوافلز للشيف أسامة السيد



المقادير

1/4 1 كوب دقيق

1/2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

5 ملعقة كبيرة زبد لين

1/4 كوب حليب جوز هند ( أو حليب عادي)

1 كوب زبادي

الطريقة

1- في وعاء تُخلط المكونات الجافة ويُخفق البيض والزبدة في وعاء منفصل جيداً.

2- تُضاف المكونات الجافة و يضاف حليب جوز الهند والزبادي ويخلط المزيج حتى يتجانس.

3- تُسخن ماكينة الوافل ويصب العجين وتُغلق حتى درجة النضج ويُرص في طبق التقديم

