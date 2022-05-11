جامعة المنيا: انطلاق فعاليات المشروع التطبيقي للتنمية الشاملة لقرية أبيوها

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا انطلاق فعاليات المشروع البحثي التطبيقي للجامعة المرتبط بالمجتمع، والحاصل على المركز الثالث علي مستوى الجامعات المصرية، ليرى النور ويبدأ خطواته التنفيذية على أرض الواقع بقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة؛ لإحداث طفرة بالمكون البيئي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي بالقرية، وذلك استلهاماً من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يسعى للمساهمة بفاعلية في حركة النهضة البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققها مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال البعد المؤسسي للجامعة القادر على تطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة، وقدرة كوادر الجامعة العلمية من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات على مدار فترة تنفيذ المشروع في توفير الخدمات الاستشارية والتنموية والبحثية والتدريبية والتعليمية لأفراد القرية، بما يخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، أن الخطة التنفيذية للمشروع شملت عدة محاور كان في مقدمتها التطوير والارتقاء بالقرية جمالياً في ضوء تنمية الموارد المستدامة، وتوفير مجموعة من الأنشطة والبرامج والدورات خلال فترة المشروع على مدار أسبوعين للارتقاء بالجانب الاجتماعي بما يشمله من دورات التنمية البشرية والتأهيل النفسي، وحل المشكلات المجتمعية والنفسية والسلوكية، والتدريب على الحرف الصغيرة والمنتجة، وتدوير المخلفات، إلي جانب إطلاق قوافل طبية بشرية وبيطرية لخدمة أهالي القرية، وذلك من خلال مشاركة كليات الطب والتربية الفنية والتمريض والفنون الجميلة والطب البيطري والتربية النوعية والتربية والتربية الرياضية.

شارك في الأعمال التنفيذية للمشروع في أولي أيامه الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يسرية السيد وكيل التمريض، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز، وكيل كلية التربية الرياضية، وبمشاركة طلاب الكليات المشاركة بالمشروع.