عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: انطلاق فعاليات المشروع التطبيقي للتنمية الشاملة لقرية أبيوها

انطلاق مشروع جامعة
انطلاق مشروع جامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا انطلاق فعاليات المشروع البحثي التطبيقي للجامعة المرتبط بالمجتمع، والحاصل على المركز الثالث علي مستوى الجامعات المصرية، ليرى النور ويبدأ خطواته التنفيذية على أرض الواقع بقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة؛ لإحداث طفرة بالمكون البيئي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي بالقرية، وذلك استلهاماً من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يسعى للمساهمة بفاعلية في حركة النهضة البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققها مبادرة حياة كريمة التي يرعاها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال البعد المؤسسي للجامعة القادر على تطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة، وقدرة كوادر الجامعة العلمية من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات على مدار فترة تنفيذ المشروع في توفير الخدمات الاستشارية والتنموية والبحثية والتدريبية والتعليمية لأفراد القرية، بما يخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، أن الخطة التنفيذية للمشروع شملت عدة محاور كان في مقدمتها التطوير والارتقاء بالقرية جمالياً في ضوء تنمية الموارد المستدامة، وتوفير مجموعة من الأنشطة والبرامج والدورات خلال فترة المشروع على مدار أسبوعين للارتقاء بالجانب الاجتماعي بما يشمله من دورات التنمية البشرية والتأهيل النفسي، وحل المشكلات المجتمعية والنفسية والسلوكية، والتدريب على الحرف الصغيرة والمنتجة، وتدوير المخلفات، إلي جانب إطلاق قوافل طبية بشرية وبيطرية لخدمة أهالي القرية، وذلك من خلال مشاركة كليات الطب والتربية الفنية والتمريض والفنون الجميلة والطب البيطري والتربية النوعية والتربية والتربية الرياضية.

شارك في الأعمال التنفيذية للمشروع في أولي أيامه الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يسرية السيد وكيل التمريض، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز، وكيل كلية التربية الرياضية، وبمشاركة طلاب الكليات المشاركة بالمشروع.

التنمية المستدامة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور مصطفى مركز أبو قرقاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

وماتت مارينا صلاح| قصة ضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة صبغة العيون

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من إنبى

موضوعات متعلقة

بدء موسم حصاد القمح في مركز التجارب والبحوث الزراعية بجامعة المنيا

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

حكم لمس الغريب للمرأة المتوفاة عند الدفن .. اعرف من يتولى دفنها

خالد الغندور عن هزيمة الزمالك من إنبي: روح وأداء وتكتيك

بعد الأزمة الروسية الأوكرانية..حسين خضر:ألمانيا نوعت مصادر الحصول على المواد البترولية..فيديو

انتظروا جريمة قتل قريبا.. الداخلية تكشف تفاصيل الرسالة الغامضة

ميدو: اتحاد الكرة تعامل مع الأهلي مثلما فعل مع صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

فيديو

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

طلاق تامر حسني وارتباط أبو هشيمة بفنانة أخرى .. أغرب شائعات الوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ