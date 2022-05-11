انتظروا جريمة قتل قريبا.. الداخلية تكشف تفاصيل الرسالة الغامضة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (انتظروا جريمة قتل منى قريب) .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد وضبط صاحب الحساب ( مدير مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) .

وبمناقشته قرر بقيامه بنشر ما سبق الإشارة إليه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمرورة بضائقة نفسية نتيجة خلافات أسرية بينه وبين "طليقته" وعدم تمكنه من رؤية نجليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى العرض على النيابة العامة .