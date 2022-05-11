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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس AMG تستعرض المفهوم الأولي لأول سيارة كهربائية رياضية.. صور

مرسيدس AMG تستعرض
مرسيدس AMG تستعرض المفهوم الأولي لأول سيارة كهربائية رياضية

من المقرر الكشف عن سيارة مرسيدس- AMG الكهربائية الاختبارية الأسبوع المقبل، مما يعطي أدلة على نموذج الإنتاج المقرر إطلاقه في عام 2025.

جاء هذا الكشف الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة Mercedes-Benz في Future of the Car Summit، عندما أوجز خطط مرسيدس لتطوير منصات السيارات الكهربائية فقط اعتبارًا من عام 2025 وتقديم السيارات الكهربائية فقط للبيع طالما كانت ظروف السوق تسمح بذلك.

مرسيدس AMG تستعرض المفهوم الأولي لأول سيارة كهربائية رياضية

قال كالينيوس: "في الأسبوع المقبل ، سنعرض ما نعتقد أنه سيبدو عليه عالم الأداء الكهربائي عندما يتم تصنيعه بواسطة  AMG، ترقبوا بعض الإعلانات التي سنصدرها الأسبوع المقبل. سنقدم لك لمحة عن أداء AMG باعتباره كهربائيًا بالكامل."

 

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل فنية عن النموذج بخلاف امتلاكه "هندسة كهربائية مخصصة بالكامل من الألف إلى الياء"، ولكن كان الإيحاء أن السيارة ستكون بمثابة هالة لمستقبل العلامة التجارية للأداء الكهربائي.

 

تعطي صورة المعاينة المنشورة على Instagram بواسطة مصمم مرسيدس Gordon Wagener  القليل من الأشياء التي تتجاوز التأكيد على أن السيارة الرياضية الجديدة ستأخذ بعض التأثير من مفهوم Mercedes-Benz Vision EQXX طويل المدى، لا سيما في النهاية الخلفية، حيث يبدو أن الخطوط البارزة والصورة الظلية المنخفضة يتم نقلها أيضًا، على الرغم من أن الطراز الجديد يبدو أنه يتميز ببيت زجاجي أقصر (ربما ببابين) وموقف أكثر علانية للكابينة.

مرسيدس AMG تستعرض المفهوم الأولي لأول سيارة كهربائية رياضية

أعلنت مرسيدس أنها ستطلق ثلاث منصات تعمل بالكهرباء فقط في عام 2025 في إطار سعيها "للعمل الشامل" على الكهرباء وصفها Källenius اليوم بأنها خطوة رئيسية "لجعل سوق الكهرباء، وليس انتظارها في المستقبل".

 

تقدر مرسيدس أن استثماراتها في السيارات الكهربائية بين 2022 و 2030 ستصل إلى أكثر من 40 مليار يورو، وفي العام الماضي أكد ماركوس شيفر رئيس العمليات ورئيس قسم البحث والتطوير بالشركة، أنه سيتم تطوير متغيرات AMG لجميع طرز EQ.

Mercedes-Benz Future Summit amg مرسيدس الكهربائية

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