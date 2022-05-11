التصديرى للملابس: استثناء الخامات ومستلزمات الإنتاج بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة

أشادت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلي مستندات التحصيل، بدلا من الاعتمادات المستندية.



كما توجهت بالشكر إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على الجهد المبذول للوقوف بجانب الصناعة الوطنية في ظل هذه الظروف الحرجة، مؤكدة أن استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة والتصدير.



وأكدت ماري لويس بشارة أن العودة إلي العمل بمستندات التحصيل سيساهم في توفير معروض من الخامات لصناعة الملابس والمنسوجات وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة التصدير لتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات والوصول بها إلي 100 مليار دولار.



وأشادت ماري لويس باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المصنعين، و أن هذا الاستثناء يعطي مؤشرا جيدا بأن الصناعة المحلية علي أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها في ظل الظروف الراهنة.