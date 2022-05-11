عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة

سوريا.. قصف إسرائيلي
سوريا.. قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا "سانا"، بأن إسرائيل شنت هجوماً على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي في البلاد.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن القصف اقتصر أضراره على الماديات فقط.

وأكدت وسائل إعلام محلية في سوريا أن إسرائيل شنت، صباح اليوم الأربعاء، هجوما بالصواريخ استهدف ريف القنيطرة السورية.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريأ، مقاطع فيديو قالوا إنها ثوثق استهداف طة مراقبة تابعة لحزب الله في منطقة قرية حضر في القنيطرة بالصواريخ الإسرائيلية.

والشهر الماضي، تسبّبت ضربات شنتها إسرائيل في محيط دمشق بمقتل 9 مقاتلين بينهم 5 جنود سوريين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، وقتها، نقلا عن مصدر عسكري، بأن الضربات الإسرائيلية على محيط دمشق أسفرت عن مقتل 4 عسكريين وجرح 3 آخرين.

واعترضت الدفاعات الجوية لسوريا هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب العاصمة دمشق.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ عام 2011، أدلى إلى مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان.

سوريا إسرائيل قصف سوريا ريف القنيطرة قصف اسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

وماتت مارينا صلاح| قصة ضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة صبغة العيون

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انتظروا جريمة قتل قريبا.. الداخلية تكشف تفاصيل الرسالة الغامضة

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

موضوعات متعلقة

مؤتمر المانحين في بروكسل يعطي سوريا وجيرانها 6.7 مليار دولار

إسرائيل ترفض إعادة فتح القنصلية الأمريكية شرق القدس

ترشيحاتنا

عدم التجديد لأبو جبل.. جنش يضع شرطًا للعودة إلى الزمالك الموسم المقبل

مباراة الأهلي والبنك في الدوري بطاقم تحكيم مصري

السعودية.. أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر مايو

أجمل دعاء في الصباح .. ردده بعد صلاة الفجر

بعد تجدد مفاوضات طرابزون التركي.. محمد شريف يطالب وكيله بحسم العرض مع الأهلي

الدولة تسعى لتأمين المخزون الاستراتيجي.. أسعار اللحوم بين الارتفاع والانخفاض في الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

فيديو

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

طلاق تامر حسني وارتباط أبو هشيمة بفنانة أخرى .. أغرب شائعات الوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ