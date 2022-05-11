سوريا.. قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا "سانا"، بأن إسرائيل شنت هجوماً على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي في البلاد.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن القصف اقتصر أضراره على الماديات فقط.

وأكدت وسائل إعلام محلية في سوريا أن إسرائيل شنت، صباح اليوم الأربعاء، هجوما بالصواريخ استهدف ريف القنيطرة السورية.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريأ، مقاطع فيديو قالوا إنها ثوثق استهداف طة مراقبة تابعة لحزب الله في منطقة قرية حضر في القنيطرة بالصواريخ الإسرائيلية.

#سوريا | قبل قليل ووفق مصادر محلية اعتداء "إسرائيلي" يستهدف موقع قرص النفل غرب بلدة حضر بريف القنيطرة بأربع صواريخ ولا معلومات عن وقوع إصابات.#غرب_آسيا pic.twitter.com/uZMHiE2NKb — غرب آسيا (@WestAsia21) May 11, 2022

والشهر الماضي، تسبّبت ضربات شنتها إسرائيل في محيط دمشق بمقتل 9 مقاتلين بينهم 5 جنود سوريين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، وقتها، نقلا عن مصدر عسكري، بأن الضربات الإسرائيلية على محيط دمشق أسفرت عن مقتل 4 عسكريين وجرح 3 آخرين.

واعترضت الدفاعات الجوية لسوريا هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب العاصمة دمشق.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ عام 2011، أدلى إلى مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان.