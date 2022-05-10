مؤتمر المانحين في بروكسل يعطي سوريا وجيرانها 6.7 مليار دولار

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن مؤتمر المانحين في بروكسل جمع 6.7 مليار دولار لصالح سوريا وجيرانها.

واستضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر بروكسل السادس بشأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي انطلق في العاصمة البلجيكية بمشاركة الأمم المتحدة.

وكن المانحون المشاركون في مؤتمر مستقبل سوريا والمنطقة، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص أكثر من 6 مليارات دولار دعماً للشعب السوري.

وشدد المانحون على عدم تمويل إعادة الإعمار والبنى التحتية في سوريا "ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وقال مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "90% من الشعب السوري يعيشون في فقر، و60% لا يستطيعون الحصول على الغذاء بشكل منتظم".

وأضاف أن "المفوضية الأوروبية تعهدت بتقديم مبلغ 3 مليارات يورو لدعم الشعب السوري، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي بتخصيص مليار دولار إضافي للاجئين السوريين، بعد تخصيصها مبلغ 560 مليون يورو، في وقتٍ سابق من العام الجاري 2022".