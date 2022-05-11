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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استثنائية.. الأرصاد: موجة حر شديدة تضرب أوروبا لمدة 10 أيام

موجة حر
موجة حر

تستعد أوروبا لمزيد من الطقس الحار حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية خلال الأيام العشرة القادمة في بعض البلدان.
وذكر موقع "نيتويذر" البريطاني أن المملكة المتحدة تشهد طقسًا دافئًا هذا الأسبوع، حيث تصل درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في الجنوب وبحلول الأسبوع المقبل، توقع الموقع أن تصل درجات الحرارة إلى 26 درجة مئوية.
وتوقعت عالمة المناخ كريستين بيرن، أن تشهد فرنسا موجة حارة تستمر لمدة عشرة أيام تقريبًا، قائلة إن درجات الحرارة "استثنائية" لشهر مايو حيث من المتوقع أن تصل إلى ما بين 25 و28 درجة مئوية في الشمال، وما بين 27 و31 درجة مئوية في الجنوب.
ومن المقرر أيضًا أن ترتفع درجات الحرارة في إسبانيا حيث تصل إلى 31 درجة مئوية اليوم الأربعاء.


 

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