وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية تطوير التعاون الثنائي مع كندا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أهمية تطوير التعاون الثنائي مع كندا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوسيع آفاقه نحو قطاعات متجددة وذات قيمة مضافة.

وشدد الجرندي - خلال لقائه أمس الثلاثاء مع باتريس كوزينو السفير الكندي لدى تونس - على الاهتمام التونسي بتعزيز التعاون الاقتصادي مع كندا والعمل على الاستفادة من التجربة الكندية لتطوير القطاع الزراعي وإعادة هيكلته، في إطار الجهود الوطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني وملاءمة الاستراتيجيات الزراعية مع احتياجات الأمن الغذائي التونسي.

وعبر وزير الخارجية التونسي عن أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات بين البلدين وتوظيف الكفاءات الشبابية، فضلا عن أهمية مواصلة دعم الشركاء الدوليين لتونس لتثبيت مسارها الديمقراطي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وضمان نجاحها.

وجدد الجرندي الدعوة إلى الجانب الكندي للمشاركة في القمة الـ18 للفرنكوفونية التي ستنعقد بجزيرة جربة في نوفمبر المقبل.

من جانبه، أكد السفير الكندي في تونس على العلاقات الوثيقة والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين، معربا عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم البرامج التنموية مع تونس والموجهة بالخصوص للمرأة والشباب.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد للشركات الكندية باليد العاملة التونسية وبتعزيز الشراكات في القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيات المعلومات والاتصال.