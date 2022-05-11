موعد مبارايات اليوم 11-5-2022 والقنوات الناقلة

يُقام اليوم الاربعاء 11-5-2022، العديد من المبارايات الهامة على الساحة الرياضية، وخاصة على الملاعب الأوروبية، حيث يواجه إنتر ميلان نظيره يوفينتوس في نهائي كأس إيطاليا، بينما يواجه مان سيتي نظيره ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

موعد نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس ضد إنتر ميلان، 9 مساء، AD SPORTS 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد ضد تشيلسي، 8.30 مساء، beIN Sports 2 HD Premium

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، 9.15 مساء،beIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي ضد نورويتش سيتي، 8.45 مساء.

واتفورد ضد إيفرتون، 8.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشي ضد أتلتيكو مدريد،9.30 مساء،beIN Sports HD 2

ديبورتيفو ألافيس ضد إسبانيول، 7 مساء

أوساسونا ضد خيتافي،7 مساء

إشبيلية ضد مايوركا، 8.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد سانت إيتيان، 7 مساء

نانت ضد رين، 9 مساء