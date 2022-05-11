النائبة أمل رمزي: دعوة الرئيس للحوار الوطني تحدٍ جديد أمام الأحزاب السياسية

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب السياسية المصرية للحوار الوطني، مسئولية جديدة يلقي بها على الأحزاب السياسية لتفعيل دورها داخل المجتمع، وتحاول من خلالها تقديم مفرداتها ضمن حوار موسع تشارك فيه جميع القوى الحزبية والسياسية، بما يستهدف في النهاية توحيد الرؤى والخروج بنتائج تساهم في تقديم حلول للقضايا المختلفة سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، أن إدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني في إطار تكليف رئاسي يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الحوار.

وشددت رمزى على أن هذا الحوار يتطلب من الأحزاب السياسية التكاتف معا للخروج بتوصيات تعبر عن وجود حالة حزبية جيدة، وتساهم في القضاء على ظاهرة الركود السياسي الذي عانت منه الدولة خلال الأنظمة الحاكمة السابقة.

وأوضحت النائبة أمل رمزى، أن انتخابات المجالس النيابية التى حدثت مؤخرا ورأينا خلالها تحالفات حزبية من جميع التيارات، صدرت صورة إيجابية عن وجود أكثر من قوى مجتمعية تضافرت معا من أجل الحياة النيابية.

ودعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد والتنازل عن المصالح الفردية أو الحزبية الضيقة، من أجل تحقيق الصالح للمجتمع، والمواطن، ويتم التعاون في سياق مشترك يفرز توصيات ونتائج يكون لها مردود إيجابي على الرؤية المصرية العامة تجاه مختلف القضايا والملفات الشائكة التى تحتاج إلى تضافر الجميع.