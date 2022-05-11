ذوو الهمم يدعمون أطفال مستشفى شفاء الأورمان للسرطان بالأقصر

فى مبادرة رائعة زار عدد من الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر.

ونظّم الزيارة عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية بهدف تعريف الأطفال من ذوى الهمم على أقرانهم من الأطفال المرضي بالسرطان ودعمهم فى رحلتهم العلاجية.

ووزع الأطفال من ذوي الهمم الهدايا والألعاب على الأطفال المرضي داخل المستشفي وسط أجواء من البهجة والسعادة.

كما تم تنظيم فقرات ترفيهية ومسابقات كما شرح الأطباء بالمستشفى للأطفال من ذوى الهمم كيفية الوقاية من الأمراض بطريقة مبسطة.

وأشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بزيارة الأطفال للمستشفى مؤكدًا أنها زيارة رائعة وفريدة من نوعها، ووجه فؤاد الشكر للقائمين على هذه المبادرة الإنسانية ومرحبا بالتعاون بين المستشفى وكل المؤسسات والمبادرات والأفراد مما ينعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضي داخل المستشفي.