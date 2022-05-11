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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة محطتى قحافة والعزب لمياه الشرب

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة محطتي قحافة القديمة والعزب الجديدة لمياه الشرب، للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز بهما.

يأتي ذلك في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف زيادة مناسيب ضخ مياه الشرب النقية للمواطنين، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور إسلام الهلالى، استشاري الأعمال الإنشائية ممثل مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم.

بدأت جولة محافظ الفيوم الميدانية، بتفقد الأعمال الإنشائية للتوسعات بالمرحلة الثانية بمحطة قحافة القديمة لمياه الشرب، على مساحة 3,9 فدان، بطاقة تصميمية 43 ألف م3/يوم، بتكلفة 301 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بها 32%، والمزمع دخولها الخدمة بكامل طاقتها نهاية العام الجاري، وتشمل الأعمال 9 مبانٍ تضم عنبر الطلمبات، والمرشحات، والشبة، والكلور، وخزانات المياه النقية، والمكاتب الإدارية، وتهدف أعمال التوسعات لتحسين مستوى أداء الخدمة، وزيادة ضخ مياه الشرب النقية إلى 340 ألف نسمة، خاصة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه، أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة بمرحلتها الثالثة، والمقامة على مساحة 34 فدانًا، بطاقة تصميمية 120ألف م3/ يوم، بتكلفة 490 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية المدنية بها 39%، وتم التعاقد على معظم المعدات الكهروميانيكية للمحطة، ومزمع الانتهاء منها خلال شهر يناير 2023 لتدخل الخدمة بكامل طاقتها. 

والمحطة تعمل بنظام جديد يستخدم لأول مرة بمحطات الفيوم، وهو نظام الفلترة الرملية، وتشمل الأعمال 7 مبانٍ أساسية، تضم وحدات المعالجة، والمرشحات، ومنطقتي المأخذ والخزانات الجوفية، ووحدات تلامس الكلور، وخزاني المياه العكرة والنقية.

وتهدف الأعمال لزيادة ضخ مياه الشرب النقية إلى 800 ألف نسمة بقرى الفيوم عامة، وقرى "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق خاصة.

وخلال جولته، استمع محافظ الفيوم، إلى شرح مفصل عن مكونات كل محطة من المحطتين، ونسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية بهما، والفترة الزمنية المزمع دخول المحطتين الخدمة خلالها.

وأكد المحافظ أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من أعمال التوسعة ورفع الكفاءة بمحطتى قحافة القديمة والعزب الجديدة، لزيادة مناسيب ضغوط مياه الشرب، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق على وجه الخصوص.

ووجه بسرعة تنفيذ الأعمال تبعاً للجداول الزمنية لدخول المحطتين الخدمة بكامل طاقتهما، مشددا على ضرورة الصيانة الدورية اللازمة للمعدات بالمراحل السابقة القائمة على الخدمة بالمحطتين، مع وضع خطة شاملة لصيانة جميع خطوط مياه الشرب بشتى أنحاء المحافظة، حرصًا على توفير مياه الشرب النقية بصفة منتظمة وبضغوط مناسبة للمواطنين على مدار اليوم.

 

 

محافظ الفيوم ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج.. فيديو

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الفيوم المتابعة الميدانية المبادرة

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