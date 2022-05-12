تعرف على إجراءات الحصول على معاش استثنائي بالقانون

منح القانون رقم 71 لسنة 1964، معاشا استثنائيا لمن لم يحصل على معاش، أو تحسين معاش شخص سبق له الحصول على معاش، ولفئات محددة وفق عدد من الضوابط.

إجراءات الحصول على معاش استثنائي

1- استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص إذا كنت من العاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام.

2- تقديم النموذج بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

3- في حالة طلب المعاش بسبب حالة مرضية سيتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي – اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل.

4- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب تحسين المعاش لظروف اجتماعية.

5- عرض نموذج طلب المعاش + التقرير الطبي + البحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي / منح / تحسين.

6- ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.