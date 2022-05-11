ارتفاع صادرات مصر من السلع الزراعية إلى315 مليون دولار في يناير2022

ارتفعت الصادرات المصرية من السلع الزراعية إلى 315.282 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 300.549 مليون دولار يناير 2021، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حول أهم الصادرات من السلع الزراعية طبقا للأصناف.

ووفقا للبيانات الإحصائية: صدرت مصر بطاطس بـ 19.865 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 11.077 مليون دولار يناير 2021، وطماطم (بندورة) طازجة 6.331 مليون دولار يناير 2022مقارنة بـ 4.346 مليون دولار يناير 2021.

وصدرت مصر يوسفي ماندرين بـ 24.248 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 17.983 مليون دولار يناير 2021 بارتفاع بلغ 6.26 مليون دولار وبرتقال طازج بأنواعه بـ 91.107 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 98.411 مليون دولار بتراجع بلغ نحو 7 مليون دولار.

وتم تصدير فراولة (فريز) وطازجة بـ 22.084 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 25.312 مليون دولار يناير 2021 بتراجع بلغ 3.228 مليون دولار وفول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخري بـ 15.865 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 8.589 مليون دولار يناير 2021.