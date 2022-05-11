مختلف ولذيذ.. خطوات تحضير المايونيز الدايت

يعد المايونيز من الصوصات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ولكن البعض لا يستطيع تناول المايونيز بسبب احتوائه على العديد من السعرات الحرارية.

نقدم وإليك طريقة تحضي المايونيز الدايت بالخطوات.

مقادير المايوينز الدايت

2 صفار بيض

1 كوب حليب خالي الدسم

3 معلقة كبيرة زيت دوار الشمس

2 معلقة كبيرة نشا

1 معلقة كبيرة

مستردة

1 معلقة كبيرة خل

1 معلقة صغيرة عسل أبيض

ملح

خطوات تحضير المايونيز الدايت

ضعي صفار البيض في المضرب الكهربائي، ويضاف إليه الزيت، ويضرب جيداً.

ضيفي إليه الخل والمستردة والملح، ويضرب مرة أخرى.

ذوبي النشا في الحليب، ويوضع الخليط على النار حتى يغلي.

ضيفي على الخليط السابق، ويخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

يترك ليبرد، ثم يحفظ في برطمان نظيف وجاف.

يحفظ المايونيز في الثلاجة لحين التقديم.