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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يفتح تحقيقا حول إحتمالية تزوير جنسية كاستيلو سيجورا خلال تصفيات المونديال

ديفيد سيجورا
ديفيد سيجورا

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم دعوة إتحادي الإكوادور وتشيلي لتقديم مستنداتهما للجنة التأديبية بالفيفا حول أزمة ما تردد عن تزوير محتمل لجنسية اللاعب بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا .


وقال فيفا في بيان أنه تلقي شكوي من إتحاد تشيلي حول إدعاءات لتزوير محتمل لوثائق تمنح الجنسية الإكوادورية للاعب بايرون كاستيلو سيجورا..
 

وأضاف :"قدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم شكوى إلى لجنة الفيفا التأديبية سلسلة من الادعاءات المعنية بتزوير محتمل لوثائق تمنح الجنسية الإكوادورية للاعب بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا، و إحتمال عدم أهلية اللاعب المذكور آنفاً للمشاركة في ثمانية مباريات تأهيلية للمنتخب الإكوادوري لكرة القدم في المسابقة التمهيدية لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022".
 

وأوضح:"مع أخذ ماسبق في عين الاعتبار، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح إجراءات تأديبية فيما يتعلق باحتمال عدم أهلية اللاعب الإكوادوري بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا بخصوص المباريات المذكورة أعلاه.

 في هذا السياق، تمت دعوة الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم والاتحاد البيروفي لكرة القدم لتقديم مناصبهما إلى اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم".

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