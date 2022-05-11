إبراهيم عيسى: شيرين أبو عاقلة سقطت برصاص قوى لا تريد انتشار العدل |فيديو

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على واقعة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عيسى "شيرين صاحبة أداء مهني دقيق وملتزم وأمين، وسقطت برصاص غادر وغاشم وكأن المهنة التي تسعى إلى الحقيقة موضع خطر للقوى التي لا تريد للعدل أو السلام أن ينتشر".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الراحلة الصحفية شيرين أبو عاقلة عاش معها المصريين تغطيات كثيرة لقضية لا يختلف عليها أحد في الدول العربية، موضحا أن اغتيالها يؤكد أن مهنة الإعلام موقع تربص دائما.

وتابع: "ما حدث احتلال مجرم قتل صحفية شهيرة مهنية من الطراز الرفيع، والحديث عن تحقيق إسرائيلي في مقتلها واغتيالها هزل ويجدد نضال الشعب الفلسطيني المشروع"، كما أشار إلى أن الجزيرة انحيازها مجنون ضد مصر وهذا ظهر في وصفها شهداء القوات المسلحة بالقتلى والصحفية الراحل شيرين أبو عاقلة بأنها شهيدة، قائلا: "الجزيرة مخترقة من الإخوان وتدار بروح إخوانية حتى لو مش من بينها كثير من الإخوان".