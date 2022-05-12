قبل نهائى دورى الأبطال.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول

تراجع فريق ليفربول إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الأربعاء.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وينتظر الريدز تعثر مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد يوم 15 مايو الجاري للإبقاء على صراع صدارة البريميرليج حتى الأمتار الأخيرة.

واشتغل صراع الصدارة والتتويج باللقب المحلي بين ليفربول ومانشستر سيتي فيما يصارع فريقا نيوكاسل يونايتد وساندرلاند شبح الهبوط والهروب من بطاقة النزول إلى دورى البريميرشيب.

ويخوض فريق ليفربول مباراتين فى الدورى الإنجليزى فى صراع صدارة البريميرليج مع نظيره فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

ليفربول vs ساوثهامبتون يوم 17 مايو الجاري

ليفربول vs وويلفر هامبتون يوم 22 مايو الجاري.

ويلتقى فريق الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري فى العاصمة الفرنسية باريس.

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريق الريدز إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح بنظيره فريق فياريال الإسباني فى دور نصف النهائى.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الحالي فى دورى أبطال أوروبا في 12 مباراة.

أحرز محمد صلاح رفقة فريق ليفربول الإنجليزي فى دورى أبطال أوروبا 8 أهداف.

ساهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لدى مشاركته ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا فى صناعة 2 أسست.

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال منافسات دوري أبطال أوروبا في إرسال 26 التمرير الناجح و 21 فرصة مصنوعة إلى جانب 33 تسديدة منها 15 على المرمى و 25 مراوغة ناجحة.