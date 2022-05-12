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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السلام لروحك.. أنغام تنعي الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة

أنغام
أنغام

حرصت الفنانة أنغام، على نعي الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة والتي استشهدت على يد الاحتلال الصهيوني.

 

وكتبت أنغام، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “الشهيدة شيرين أبو عاقلة.. رحمة الله عليكي والسلام لروحك”.

 

وعلى جانب أخر تحيي أنغام، حفلا غنائيا اليوم في الكويت بمدينة الرياض ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

أنغام تحيى حفلا غنائيا اليوم بالكويت

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احتفلت الفنانة أنغام، بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “لوحة باهتة” عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

كتبت الصفحة الرسمية لـ أنغام، :"ومن اللافت للانتباه أن تعليقات الجمهور على الأغنية والإشادة بها جاءت من جمهور الفنانة #أنغام من مختلف الدول العربية، ووصفوا اللحن بأنه السهل الممتنع وأثنوا على كلمات الأغنية. #أنغام #لوحة_باهتة”.

أغنية "لوحة باهتة" من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

 يذكر أن شاركت الفنانة أنغام فيديو من كواليس حفلها بالسعودية، منذ أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقدمت أنغام الشكر للجمهور، وكتبت: “عارف العيد والعيدية أنتوا الاتنين .. شكرا لجمهور القصيم”.

 

أنغام الفنانة انغام شيرين أبو عاقلة شيرين الإنستجرام لوحة باهتة

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