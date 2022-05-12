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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم مصطفى البنك.. القبض على 3 مستريحين في أسوان

ضبط مستريح أسوان
ضبط مستريح أسوان

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في أسوان، القبض على 3 مستريحين أبرزهم " مصطفى البنك " ، بجانب مطاردة 5 أخرين بعد تبادل لإطلاق النيران مع الأجهزة الشرطية .

وكان قد استشهد 2 من لواءات الشرطة، بجانب 2 مجندين آخرين تابعين لوزارة الداخلية فى الساعات الأولى صباح اليوم، الخميس، نتيجة تعرضهم لحادث سير بطريق الغنيمية بمركز إدفو شمال أسوان

فيما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بمصرع اللواء منتصر عبد النعيم، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيى، مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن، و2 مجندين آخرين وهما كل من أحمد صديق، وسعودي شعبان، وذلك إثر حادث سير على الطريق الصحراوى وتحديدًا عند قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال المحافظة، أثناء مطاردة مصطفى البنك "مستريح المواشى" في جبال إدفو بأسوان ، وذلك أثناء عودتهم من مزرعة المواشى للمستريحين لإجراء التحقيقات الأمنية اللازمة في الواقعة ، وقد إنقلبت السيارة على الطريق الصحراوى .

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وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، ولكن لفظوا أنفاسهم الأخيرة مباشرة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض الجثث على الطبيب الشرعي.

الأمن يضبط 3 مستريحين في أسوان

وانتقل ضباط المباحث وقوات الأمن إلى المنطقة لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها، وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وعن مستريحى أسوان فنجد مستريح الغنيمية ( عيد السايح ) وقد حاول ضحاياه القيام بقتله ، لكن أصيب بطلق نارى وسقط مساعده قتيلاً وهو " عيد محمد " .

أما مستريح البصيلية ( مصطفى البنك ) فهو هارب بعد تأخر سداد مستحقات ضحاياه ، وقد فرضت قوات الأمن تشكيلات أمنية بالمنطقة ، وإزالة حظائره المخالفة من قبل المحافظة ، وأستولى على 500 مليون جنيه .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المطاعم المجاورة لمحطة سكك حديد مدينة كوم أمبو، مساء أمس الثلاثاء، دون أن يسفر الحريق عن أى إصابات خسائر في الأرواح ، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق في مطعم مواجهة لسكة حديد كوم أمبو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة دون خسائر في الأرواح.

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