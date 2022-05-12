رسميًا.. ألفرد شرودر خلفًا لتين هاج في أياكس أمستردام

أعلن نادي أياكس أمستردام خليفة مدربه إريك تين هاج في قيادة الفريق.

تين هاج سيتولى تدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعدما حقق لقب الدوري الهولندي للفريق يوم الأربعاء.

وأفاد نادي أياكس أن ألفريد شرودر مساعد تين هاج السابق أصبح المدير الفني الجديد للفريق.

شرودر عمل كمساعد لتين هاج في الفترة من 2018 إلى 2019.

كما عمل كمساعد لرونالد كومان في تدريب برشلونة من أغسطس 2020 حتى أكتوبر 2021.

ووقع شرودر على عقد يربطه بأياكس لمدة موسمين حتى صيف 2024.

قبل رحيله، قاد إريك تين هاج أياكس أمستردام للتتويج بلقب الدوري الهولندي قبل بداية مسيرته الجديدة مع مانشستر يونايتد.