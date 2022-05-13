هواوي تطلق أحدث منتجاتها للأسواق العالمية الأسبوع المقبل

حددت شركة هواوي Huawei، موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2 ، والذي من المقرر إطلاقه يوم 18 مايو المقبل بالأسواق العالمية، وهو يعد أغلى الهواتف القابلة للطي لعام 2022.

وبحسب موقع Gizmochina، يمتاز هاتف هواوي الجديد Huawei Mate Xs 2، بشاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة في حالة الطي، أما في حالة فرد الشاشة يصبح الهاتف 7.8 بوصة، من نوع OLED وبجودة عرض 2480 × 2200 بكسل، و تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى أن الشاشة تغطي 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3.

هواوي تعلن عن ميعاد إطلاق عن هاتفها الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2

ويعمل هاتف هواوي Huawei Mate Xs 2 بواسطة معالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 888 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

وزودت هواوي هاتف HuaweiMateXs2، بكاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 بوصة وكاميرا واسعة الزاوية ultrawide بدقة 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بوصة، وكاميرا telephoto بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 بوصة إلى جانب كاميرا سيلفي أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بوصة.

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Mate Xs 2، على بطارية بقوة 4600 مللي أمبير، تدعم الشحن بسرعة 66 وات حتى يمكن شحن البطارية بنسبة 90% في غصون 30 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف هواوي Huawei Mate Xs 2، في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والبنفسجي، والذي كان معروض للبيع في السوق الصينية حصريا مقابل سعر يبلغ 1512 دولار (أي ما يعادل 28 ألف جنيه مصري) لنسخة 256 جيجابايت.

الجدير بالذكر أن حدث إطلاق Huawei Mate Xs 2، المقرر إقامته يوم 18 مايو المقبل، ستسغله هواوي للإعلان عن العديد من منتجات الجديدة لعام 2022، للأسواق العالمية مثل Huawei Mate Xs 2 القابل للطي و Huawei Watch GT 3 Pro و Huawei Watch Fit 2، وسيتم بث الحدث على الإنترنت عبر حسابات هواوي الرسمية على فيسبوك ويوتيوب.