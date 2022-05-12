مستقبل وطن: متفائلون بالحوار الوطني..وتلقينا دعوة الرئيس بـ ترحاب

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن استقبل دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني بـ ترحاب كبير .



وأضاف حسام الخولي في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" توقيت الحوار الوطني جيد في ظل بناء جمهورية جديدة".

وتابع حسام الخولي :" هناك ملفات أمنية واقتصادية وسياسية سوف يتم مناقشتها في الحوار الوطني".

واكمل حسام الخولي :" ما تم فعله في الاقتصاد المصري من خطة إصلاح ثقتا ضدي كان ضروريا لتحقيق معدلات إيجابية ".

ولفت حسام الخولي :" متفائلون بالحوار الوطني، والاحزاب بها حالة نضج كبير بعد ثورتين"، مضيفا:" الوضع العالمي معقد بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وسيتم التباحث حول هذا الامر في الحوار الوطني ".

