بينها 3259 تجاوز سرعة .. ضبط 16 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16650 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3259 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و160 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات الدراجات النارية، و18 مخالفة شروط التراخيص، و10 مخالفات موقف عشوائى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .