إصابة 7 أطفال بالتسمم في كفر الشيخ

أصيب 7 أطفال بمحافظة كفر الشيخ، بحالات تسمم، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، إشارة تفيد بإصابة 7 أشخاص بحالات تسمم، وتم نقلهم من سيدي سالم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من المعلومات الأولية، أن المصابين تناولوا مادة مجهولة وغير سليمة، ولم يتبين نوعها، والمصابون هم: ع.ع، 17سنة، ع.ع، 15سنة، ر.ع، 9 سنوات، وح.ا، 9 سنوات، وم.ا، 11 سنة، وت.ا، 13سنة، وم.ف، 4 سنة، وتم عمل الإسعافات الأولية.