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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أطفال بالتسمم في كفر الشيخ

صدى البلد

أصيب 7 أطفال بمحافظة كفر الشيخ، بحالات تسمم، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، إشارة تفيد بإصابة 7 أشخاص بحالات تسمم، وتم نقلهم من سيدي سالم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

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وتبين من المعلومات الأولية، أن المصابين تناولوا مادة مجهولة وغير سليمة، ولم يتبين نوعها، والمصابون هم: ع.ع، 17سنة، ع.ع، 15سنة، ر.ع، 9 سنوات، وح.ا، 9 سنوات، وم.ا، 11 سنة، وت.ا، 13سنة، وم.ف، 4 سنة، وتم عمل الإسعافات الأولية.

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