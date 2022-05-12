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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 100 طن مخلفات صلبة خلال حملة نظافة في كفر الشيخ.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جهاز النظافة بالمحافظة من رفع 100 طن مخلفات بالمقلب الوسيط بقرية كفر مجر بمركز دسوق، ومداخل القرية والتوابع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف تحت إشراف السيد عبد الستار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق حملة نظافة لرفع كفاءة النظافة بقرية كفر مجر.
 

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شارك في الحملة 7 سيارات حمولة 7 أطنان وسيارة 60 طنا، ولوردين، لرفع المقلب الوسيط بقرية كفر مجر ورفع كفاءة جسر نهر النيل بمشاركة معدات قرى جنوب شباس الشهداء، ومحله دياي ، ومحله أبو علي، وكفر العرب.
 

كما استهدفت الحملة مداخل القرية والتوابع ومناطق تجميع التراكمات للقضاء عليها وتم رفع 100 طن قمامة ومخلفات صلبة بالإضافة إلى المتولد اليومي بشوارع القرية والتوابع الحملة تمت تحت إشراف وليد فلفل، رئيس المدينة لشئون القرى، بحضور محسن دفشر، رئيس قرية كفر مجر، ومن موظفي الوحدة من الأقسام المختلفة البيئة والإشغالات والنظافة.

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محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ الزراعة الكهرباء قمامة ومخلفات اللواء جمال نور الدين شوارع القرية

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