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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 5 قرى في كفر الشيخ 6 ساعات

كهرباء
كهرباء

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي، عن 5 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ، دسوق،سالم،بيلا، فوة" ، يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً.

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سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى المنشة بهندسة شرق كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل منشة الشرقية، و منشة الغربية، ومحطة مياه المنشة"، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى كفر العرب بهندسة جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرى كفر العرب والقبايل والحبسي، وحسن شعبان، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الشخلوبة بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرية الشخلوبة وتوابعها.
 

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي كوم الحجنة ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الحجنة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن سنديون بفوة، وتتأثر بالفصل قرية سنديون وتوابعها.

محافظة كفر الشيخ الشرقية السيطرة على حريق جامعة كفر الشيخ حريق فصل التيار الكهربائي كفر الشيخ

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