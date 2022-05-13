طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا.. غدا

ورقيا وإلكترونيا ..

يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي غدا السبت 14 مايو 2022 ، الامتحان في مادتي الكيمياء و الجغرافيا ، وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نؤكد أننا صممنا أسئلة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ، وكذلك اسئلة امتحانات الثالث الثانوي ، من نوعية "اختيار من متعدد" وبشكل "لا يحتاج تطبيق خطوات على الورق لحلها" حتى في المواد العلمية ولذلك لن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : تبدأ الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الاربعاء لطلاب الصف الاول الثانوي ، وستلتزم جميع الإدارات بتنفيذ التعليمات وسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتسير بانتظام باذن الله.

و قال وزير التربية والتعليم : نرجو التوقف عن تكرار اعادة الأسئلة على الجروبات ، حيث اننا نجيب على كل التفاصيل والله الموفق.

وحسم الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ، ستكون بالدرجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة كل فصل دراسي تمثل ٥٠٪؜ من الدرجة النهائية للعام الدراسي كله .

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

الأربعاء 11 مايو 2022: اللغة العربية

السبت 14 مايو 2022: الكيمياء + الجغرافيا

الاثنين 16 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + التاريخ

الأربعاء 18 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 21 مايو 2022: الفيزياء + الفلسفة والمنطق

الاثنين 23 مايو 2022: الرياضيات

الأربعاء 25 مايو 2022: الأحياء

وكان قد أدى 568 ألفا و31 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي الأربعاء الماضي ، امتحان مادة اللغة العربية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 /2022 والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نسبة أداء امتحان اللغة العربية (في الفترة الصباحية) بلغت 99.6%، حيث حضر اليوم الامتحان 569 ألفا و955 طالبا وطالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفا و350 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 3395 طالبا وطالبة.

وأكدت أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم "عطل تقني"، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

ضوابط امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي