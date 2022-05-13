أطعمة تساعد في تعزيز الكولاجين في جسمك

لقد سمع الكثير منا عن مصطلح " الكولاجين وكيف أنه مهم لصحة الجلد.

و يتساءل الكثير هل هناك أطعمة معينة تعزز إنتاجها بشكل طبيعي؟

ولكن لايعرف الكثير ماهو الكولاجين حيث انه البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان ، الموجود في العظام والعضلات والجلد والأوتار. "إنها المادة التي تجمع الجسد معًا. الكولاجين يشكل دعامة لتوفير القوة والبنية وفقا لindian express

أن بعض العوامل التي يمكن أن تستنفد مستويات الكولاجين في الجسم هي:

ارتفاع استهلاك السكر

التدخين

ضوء الشمس

اضطرابات المناعة الذاتية

أن النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في "مظهر ونضارة" الجلد.

إن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين أو الأطعمة التي تعزز إنتاج الكولاجين قد يساعد أيضًا في إنشاء اللبنات الأساسية (الأحماض الأمينية) التي تحتاجها لأهداف بشرتك" وهي

مرق العظام

- المأكولات البحرية

- البيض

- الحمضيات

- التوت

- الدجاج

- الخضار الورقي

- المكسرات

- الفلفل الحلو

كما أن العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في عملية إنتاج الكولاجين تشمل الزنك وفيتامين ج والنحاس ، مضيفة أن الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن مفيدة للبشرة اللينة