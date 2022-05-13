الأزهر الشريف يواصل جهوده في إنهاء الخصومات الثأرية ونشر ثقافة التسامح

أتمت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية؛ وبالتعاون مع محافظة قنا وعدد من حكماء وعواقل المحافظة الصلح في قرية نجع الصدر الأوسط قمولا مركز نقادة، وذلك بين أبناء العمومة عائلة اليوسفات وعائلة الفورة في الخصومة الثأرية التي استمرت بينهما لسنوات.

وقال الأزهر - في بيان الليلة - إن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق ورئيس لجنة المصالحات بالأزهر، نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر، وتهنئة فضيلته للعائلتين على عودة العلاقات الطيبة بينهما، مؤكدًا أن الأزهر وشيخه في سعي دائم للقضاء على ظاهرة الثأر التي تفرق شمل العائلات وتصرف الشباب عن بناء مستقبلهم وتجعلهم يسيرون خلف سراب، بسبب عادة جاهلية لا يقبلها دين ولا يرتضيها عاقل، مضيفًا أن الأزهر حاضر في أي مكان على أرض مصر من أجل نشر ثقافة التسامح، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عضو اللجنة العليا للمصالحات، إن فضيلة الإمام الأكبر يتابع إجراءات الصلح لحظة بلحظة حرصًا منه على عودة روح الحب والتعاون بين أبناء المجتمع، كما أن اللجنة العليا للمصالحات نتيجة لجهودها الملموسة في الصلح بين العائلات تلقت العديد من طلبات الصلح في عدد من الخصومات الثأرية، وجاري العمل على استكمال إجراءات الصلح فيها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والقيادات التنفيذية في المناطق التي تقع في نطاقها هذه الخصومات الثأرية، للقضاء على هذه العادة الجاهلية التي أرقت المجتمع لعقود وقطعت أواصر الود بين الكثير من أبناء المكان الواحد.

وتقوم اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بجهود كبيرة في عقد المصالحات وفض النزاعات بالتعاون مع مؤسسات الدولة في إطار مؤسسي، مع الاستفادة من خبرات علماء الأزهر وحكماء وعمد المناطق التي تشهد خصومات، للقيام بدور فعال مع الجهات المعنية في نشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ونشر القيم والمبادئ التي ترسخ المودة والتآخي والسلام بين الناس.

