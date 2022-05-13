عمرو وردة يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي

توج عمرو وردة نجم فريق أنورثوسيس فاماجوستا بجائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي لموسم 2021 - 2022.

وكتب عمرو وردة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” :" رسميًا.. حصلت على جائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي هذا الموسم.



واضاف :" أشكر كل شخص صوَّت لي في جائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي لموسم 2021 - 2022.".

وانضم عمرو وردة لصفوف فريق أنورثوسيس فاماجوستا الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن باوك اليوناني .



وشارك وردة في 38 مباراة بقميص فريق أنورثوسيس فاماجوست هذا الموسم وسجل خلالها 11 هدفا وصنع لزملائه 9 أهداف أخري.