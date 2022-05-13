سيد معوض يحذر الأهلي من الاستهتار بمواجهة وفاق سطيف



حذر سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قناة ETC، الأهلي والوداد المغربي، من الاستهتار بمنافسيهم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهم وفاق سطيف وبترو أتلتيكو.



وأضاف سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة:"نتائج الذهاب مطمئنة ولكن كرة القدم لا تعترف بتلك الأمور، هناك نماذج كبيرة لعودة أندية وتتأهل من بعيد، لذلك على الأهلي أن يدخل المباراة من أجل الفوز، في حالة تسجيل الوفاق لهدف أول في الدقائق الأولى، سيدخلون في اللقاء، وقد يهددو ن الأهلي طوال الـ90 دقيقة.



وواصل سيد معوض، أرفض انسحاب الأهلي من نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنه عليه التمسك بحقوقه بالاستعانة بحكام من خارج القارة، والتمسك بالحصول على تذاكر نصف سعة الاستاد.



وأكمل نجم الكرة المصرية السابق: متعجب جدًا من استضافة المغرب لمعظم النهائيات الأخيرة سواء دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.