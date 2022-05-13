سيد معوض: انسحاب السنغال من استضافة نهائي دوري الأبطال يثير الشكوك



يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قناة ETC، أن انسحاب السنغال من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في اللحظات الأخيرة، لتسهيل احتضان المغرب للمباراة، يُثير الشكوك حول وجود اتفاق بين الطرفين لمنح اللقب للوداد المغربي.

وأضاف سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، الأهلي سيركز على التتويج باللقب بغض النظر عن أي مؤامرات وبإذن الله سنحقق بطولة غالية من الدار البيضاء.



وواصل سيد معوض، أرفض انسحاب الأهلي من نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنه عليه التمسك بحقوقه بالاستعانة بحكام من خارج القارة، والتمسك بالحصول على تذاكر نصف سعة الاستاد.



وأكمل نجم الكرة المصرية السابق: متعجب جدًا من استضافة المغرب لمعظم النهائيات الأخيرة سواء دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.



وعن أزمة الزمالك مع فيريرا من وجهة نظر معوض، قال:"الزمالك يحتاج لأكثر من لاعب يصنع الفارق وعدم الاعتماد على لاعب واحد، عندما يُغيب زيزو وبن شرقي عن مستوياتهم يتعثر الأبيض".



وأوضح:" الأهلي سيستفيد من هزيمة الزمالك أمام إنبي، وستمنحه دافع كبير للتتويج بالدوي هذا الموسم، خصوصًا في حالة التتويج بطولة دوري أبطال إفريقيا".



وأتم، هزيمة الزمالك أمام إنبي لا تُعني التعثر، الفريق الأبيض قادر على العودة والوقوف مرة آخرى، وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.