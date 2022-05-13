أمين عام الأمم المتحدة يحذر من عواقب تصاعد الإرهاب في أفغانستان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من عواقب تصاعد الإرهاب من جديد فى أفغانستان، مؤكدا أن الإرهاب يشكل تهديداً عالمياً متزايداً ومستمراً.

وقال جوتيريش - في تصريحات صحفية، اليوم /الجمعة/ - "إنه من الواجب أخلاقياً أن يتم إعطاء الأولوية لمراعاة حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن ذلك يمثل إلتزاما قانونياً وضرورة استراتيجية".

وشدد جوتيريش على أن الرد على الإرهاب يجب أن يقوم على أساس حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى اتساع نطاق عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا وعمليات تنظيم القاعدة في إفريقيا، بالإضافة لتصاعد الإرهاب مجددا في أفغانستان، مؤكداً أن ذلك يدل على أن الإرهاب يشكل تهديداً عالمياً متزايداً ومستمراً.

