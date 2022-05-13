القوى العاملة في أسبوع.. تحديث بيانات النقابات إلكترونيا بنسبة 98.5% ..سعفان :لا تدخل حكومي في شئون التنظيم النقابي أو الانتخابات العمالية .. الوزارة نؤدي دورها التنظيمي وفقا للقانون

تشكيل اللجان المشرفة علي انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام

إجراء الطعون علي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين

تعيين 4057 شاباً منهم 81 "قادرون باختلاف"

صرف 30.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات

استرداد 44.2 مليون ليرة لبنانية متحصلات حل الشكاوى العمالية

تحويل 2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

تحصيل 2.9 مليون جنيه حقوق مصريين خلال مارس بالسعودية







شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو 2022

حيث استعرض وزير القوي العاملة أمام لجنة برلمانية : تحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا بنسبة 98.5% ، ولا تدخل في شئون التنظيم النقابي أو الانتخابية العمالية ونؤدي دورنا التنظيمي فى إطار القانون ، وبدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولي علي مستوي 15 تصنيفا نقابيا ، ومتابعة سير عملية تلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية في 27 محافظة .

وإعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية بمواقع العمل المختلفة ، وتشكيل اللجان المشرفة علي انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام والأعمال العام ، وإجراء الطعون علي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين ، وتعيين 4057 شاباً منهم 81 "قادرون باختلاف" وصرف 30.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات ، واسترداد 44.2 مليون ليرة لبنانية متحصلات حل الشكاوى العمالية في بيروت ، وتحويل 2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن ، وتحصيل 2.9 مليون جنيه مستحقات مصريين خلال مارس بالسعودية .



وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث حضر وزير القوى العاملة محمد سعفان اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للوزارة عن السنة المالية 2022/2023 لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بحضور كل من النائبة سولاف درويش، وكيلة اللجنة، والنواب عبد الفتاح يحيي ، وإحسان شوقي ، وولاء التمامي ومنيرة الأشقر ،وألفت المزلاوى أعضاء اللجنة ، فضلًا عن بعض قيادات الوزارة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال وزير القوى العاملة: إن الوزارة بدأت في أعمال التحول الرقمي في ديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتحقيق رؤية مصر 2030 ، والتحول بكل آليات العمل بها رقمياً ، فضلا عن في تنظيم عملية إنتخابات المنظمات النقابية العمالية، وتحديث بيانات هذه المنظمات في إدارات الإتصال النقابي بالوزارة والمديريات ، لافتا إلي أنه تم إصدار قرارات بذلك التحديث ليكون ملزماً لكل المنظمات النقابية ، مؤكدا أنه تم بالفعل الوصول إلى نسبة 98.5 % من هذه التحديث ثم تم العمل مع المنظمات التى لم تحدث بياناتها ودراسة الآليات اللازمة لتسجيلها على المنظومة الجديدة .



وشدد سعفان علي أن الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على العملية الانتخابية للمنظمات النقابية لا تتدخل في شئون التنظيم النقابي العمالي أو فى العملية الانتخابية العمالية، وتؤدى دورها التنظيمي فقط فى إطار القانون .

وبدأ يوم (8 و9 مايو الجاري) فتح باب الترشح لـ 15 نقابة عمالية تجري في مرحلتها الأولي انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

ويتابع وزير القوي العاملة ، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية علي مدار الساعة يوميا

تجهيز مقار الانتخابات في 27 مديرية بالمحافظات لبدء استقبال طلبات الترشح للمرحلة الأولي ، لافتا إلي أنه لن يسمح بأي خطأ علي مستوى المراحل الانتخابية .



وقال: إن اللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بديوان عام الوزارة يقومون بالمتابعة علي مدار الساعة يوميا باللجان المشكلة بالمديريات للتنسيق معها والتدخل لإزالة أية معوقات فوراً.

وكشف الوزير عن أن هناك 48 لجنة فرعية و 27 لجنة عامة لتلقي طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولي، مشيراً إلي أن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا ً على موقع الوزارة حتى الآن .



وتفقد وزير القوى العاملة ، رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مقر قبول طلبات الترشح الخاصة بعملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية بمحافظة القاهرة، وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بميدان الحجاز بمصر الجديدة ، للوقوف علي إعداده جيدا لتلقي طلبات الترشح في سهولة ويسر من المرشحين المقرر لها على مدار يومين ، فضلا عن متابعة العملية الانتخابية بالمحافظة.

في مستهل الجولة شهد الوزير والمحافظ الأماكن المخصصة لتلقى طلبات الترشح للمنظمات النقابية وفقا للتصنيف النقابي التي حددته الوزارة في مراحل العملية الانتخابية وفقا للقانون.

وأوضح الوزير أنه تم تحديد العملية الانتخابية على مرحلتين الأولى بها ١٥ منظمة نقابية، أما الثانية تتضمن ١٤ منظمة نقابية، يتم خلالهما تلقى طلبات الترشح والبت فيها وتقديم التظلمات والطعون والبت فيها من قبل اللجنة المشكلة إلي إعلان النتيجة وتقديم الأوراق النهائية.



من جانبه أثنى محافظ القاهرة ، على أماكن تلقى الطلبات والمجهودات التي بذلتها وزارة القوى العاملة لتجهيزه وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين المتقدمين على الترشح للدورة الجديدة من انتخابات المنظمات النقابية 2022 – 2026 ، متمنياً التوفيق والنجاح للدورة الحالية والنجاح في تشكيل مجالس إدارة النقابات العمالية التي تعد تعبيراً حقيقياً عن الحركة العمالية وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم



وبدأت عملية تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، علي مستوى 27 محافظة، وتشمل ١٥ تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.



وتابع وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ،علي الطبيعة بالقاهرة، عملية تقديم طلبات الترشح ،وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة ، حيث تفقد أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابياً.



واطمأن الوزير على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات ، لافتاً إلي أنه متواجد بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح ، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و 27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولي، مشيراً إلي أن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا ً على موقع الوزارة حتى الآن .



كما تابع سعفان ، لحظيا على مدار يومين سير عملية تلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية على مستوى 27 محافظة وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمديريات.



وتفقد الوزير ، أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابيا، وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة ، حيث تفقد أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابياً.

وفى نفس السياق ، أوضح مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد السنجابي، أنه يتم استقبال الطلبات في مقر مديرية القوى العاملة ، من خلال 5 لجان موزعة على الأدوار منعا للزحام ، تشمل تصنيفات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية



وعلي جانب آخر أشار حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا، إلي أنه يتم استقبال الطلبات في منطقة عمل قنا للجان الجنوب، ومنطقة عمل نجع حمادي للجان الشمال ، من خلال 37 لجنة تشمل تصنيفات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية.



ومن جانبه قال مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم حسن : إنه يتم استقبال الطلبات في مقر مديرية القوى العاملة ، من خلال 33 لجنة موزعة على الأدوار منعا للزحام ، تشمل تصنيفات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية.

ومن الدقهلية قال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، إن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمكتب عمل المنصورة بشارع السلطان سليم المختلط عمارة الامشاطي ، مشيرا إلي أن سير عملية قبول الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ، ولم يتم مواجهة أى عقبات أو مشكلات أمام العملية في اليوم الأول .



وفي نفس السياق من سوهاج أشار الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، إلي أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بشارع أسيوط بجوار محكمة الأسرة لـ 42 لجنة نقابية عبر 10 منافذ بالقاعة الكبرى بالديوان.



ومن الشرقية قال أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة : أنه منذ صباح اليوم بدء استقبال طلبات الترشح للإنتخابات النقابية العمالية ، وتم تجهيز 4 مقار لاستقبال الطلبات في الزقازيق، والعاشر من رمضان ، وفاقوس، وبلبيس.



وأشار على حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية ، إن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بشبين الكوم عمارة غاز مصر - البر الشرقى لـ 36 لجنة نقابية عبر 4 لجان تلقى الطلبات وأوضحت منى الاطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، إن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بتقسيم المعلمين - طريق المحور- أمام قسم شرطة ثان دمياط لـ 23 لجنة نقابية عبر 4 لجان تلقى الطلبات.



وفي بني سويف قامت المديرية تلقى طلبات الترشح من خلال 4 نوافذ بمقر المديرية لاستلام طلبات 24 لجنة ، وقال محمد أنور مدير المديرية أنه تم وضع خطة عمل لتيسير استلام الطلبات ، وحتى الآن تسير العملية بشكل منتظم وبدون مشكلات



وأوضح ياسر عيد وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر منطقة عمل طنطا والمحلة الكبري من خلال 8 لجان تلقى الطلبات.



ومن السويس أوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بمدينة 24 أكتوبر أمام مرور السويس ، وذلك لـ 34 لجنة نقابية من خلال 10 لجان تلقى الطلبات



ومن المنيا قال وليد الإمام مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا: إن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بشارع سعد زغلول برج السلام بجوار مدرسة ناصف الإعدادية ، وذلك لـ 32 لجنة نقابية من خلال 8 لجان تلقى الطلبات.



بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأثنين، وحتى الخامسة مساءُ لليوم الثاني علي التوالي عملية تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، علي مستوى 27 محافظة، وتشمل ١٥ تصنيفاً نقابياً.



ومن أسوان قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بالم: إنه استقبل في اليوم الأول 429 مرشحا ، لـ 36 لجنة نقابية في 9 تصنيفات نقابية على مستوى المرحلة الأولى.



وفي الفيوم أوضحت هناء محمود عبد الفتاح مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة أن المديرية مستمرة اليوم في تلقى طلبات الترشح لليوم الثاني لـ 32 لجنة نقابية ، بدون أى معوقات أو مشكلات .



وفي الشرقية قال أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة : إنه تم استقبال 563 طلباً منهم 36 رئيس ، مشيراً إلى أن عملية تلقي الطلبات تسير في سهولة ويسر.



وفي قنا ، أشار حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إلي أنه تم استقبال 443 طلب ترشح للانتخابات النقابية في مرحلتها الأولى في اليوم الأول أمس ، مؤكدا أن اليوم الثاني تستمر المديرية في تلقي الطلبات ، وأن المتقدمين يثنون على سهولة وتنظيم القوى العاملة لتلك العملية .



كما تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، لحظيا على مدار ثاني أيام سير عملية تلقي طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الإنتخابات النقابية العمالية على مستوى محافظات جنوب سيناء، وبورسعيد، والغربية، والمنيا ، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة .



وأكد وزير القوي العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، أن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية 2022-2026 سوف تفرز تنظيم نقابي قادر على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج.



وقال الوزير: إن مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة سلمت أمس الأربعاء، الكشوف الأولية بأسماء المرشحين الانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بالشركات وذلك بعد اعتمادها المستشارين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ، كما تم وضع الأسماء في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية ، بمقار اللجان النقابية، بشركات القطاع العام والأعمال العام.

وقال الوزير: إنه يتم إجراء الطعون الكشوف الأولية بأسماء المرشحين ، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.



وتلقت غرفة العمليات باللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، والتي تعمل علي مدي 24 ساعة بوزارة القوى العاملة بعض الأسئلة من المرشحين والخاصة بتقديم أوراقهم للإنتخابات في مرحلتها الأولى ، والتي بدأت يوم الأحد وانتهت الاثنين في الخامسة مساء، والتي تتضمن الاستفسار عن النماذج والأختام وشهادة السموم.

وقال إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة أنه يجوز قبول الطلبات على نماذج غير نماذج الوزارة مع التأكد من بيانات النموذج أنها مطابقة لبيانات نماذج الوزارة .



لافتا إلي أنه لا يشترط وجود ختم جهة العمل أو ختم اللجنة النقابية على الإقرارات ويكتفى بالتوقيع ويختم فقط من جهة العمل نموذج رقم ( ٩) ويختم من اللجنة النقابية نموذج رقم ( ١٦) .



وقال وزير القوي العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، أنه تقرر إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، بمواقع العمل المختلفة لـ 15 تصنيفا نقابيا يوم الثلاثاء، والأربعاء، وذلك علي لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة ، فضلا إلزام الممثلين القانونيين للجان النقابية بالإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم، ومقرات اللجان النقابية .



وفي نفس السياق شدد وزير القوي العاملة علي أنه علي رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، أو من يقومون مقامهم في حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية (وزارة القوي العاملة) أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها ، حيث يتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة هذه الوحدات في ذات الموعد الذي تجري فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمني الصادر في هذا الشأن .



كما تم تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية ، وممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، بمواقع العمل المختلفة لـ 15 تصنيفا نقابيا ، بمقر المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية بالقاهرة ، وذلك بعد اعتماد المستشار جمالي أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الكشوف ، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصناديق، ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية .



وأعلن وزير القوي العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية : إنه تم الإعلان النهائي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية ، وممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، بمواقع العمل المختلفة لـ 15 تصنيفا نقابيا ، وذلك بعد اعتماد المستشار جمالي أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الكشوف ، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصناديق، ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية .



كما أصدر سعفان قراراً بشأن تشكيل اللجان المشرفة علي انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.



ونص القرار علي أن تشكل بالمركز الرئيس لكل وحدة من الوحدات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام ، لجنة لإجراء الانتخابات خلال المرحلة الأولي المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلي 20 مايو 2022 ، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاضي علي الأقل أو ما يعادلها وعضوية أثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، واثنين من العاملين بالشركة التي يجري بها الانتخاب ، وذلك وفقا للتشكيل المبين بالكشوف .



وعلى جانب آخر نعى وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالديوان العام للوزارة ومديرياتها علي مستوى 27 محافظة ، وعمال مصر، شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

كما أناب وزير القوى العاملة، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في تسليم 3106 عاملا غير منتظم وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية من المسجلين بمديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وتغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب المحافظ ، واللواء ياسر حفناوى السكرتير العام للمحافظة ، علاء ناصف مدير المديرية والدكتور حسين كامل مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.



وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة كفر الشيخ ، على هذا الجهد الطيب ، طالباً منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم .



من جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الشكر والتقدير للوزير ، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي و استكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.



كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 4057 شاباً منهم 81 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة دمياط ، وسوهاج ، والبحيرة ، والوادي الجديد ، والأقصر ، وبورسعيد ، والبحر الأحمر ، بلغت 30 مليون و 679 ألفاً و 627 جنيهاً، والتفتيش على 2710 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3882 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3882 عاملا.



وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في الحصول علي 44 مليون و226 ألفاً و121 ليرة لبنانية مستحقات مالية من حل الشكاوى للعمالة المصرية التي تقدمت بها للمكتب.



كما قام المكتب باسترداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.



واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 79 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.



وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 113 ألفاً و32 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و90 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.





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