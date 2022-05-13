قبل 8 جولات.. مؤمن سليمان يقود الشرطة إلى التتويج بلقب الدوري العراقي

منذ رحيله عن قيادة منتخب مصر مواليد 2006 فى شهر أغسطس من العام الماضى، قدم مؤمن سليمان مردودا قويا إبان توليه مسئولية القيادة الفنية لفريق الشرطة العراقى.

ويخوض مؤمن سليمان، تحديا جديدا على مدار مسيرته التدريبية، فى تجربة احترافية تألق خلالها فى الزحف نحو صدارة الدوري العراقي واستعادة اللقب لفريق الشرطة.

مؤمن سليمان يمتلك سيرة ذاتية تدريبية مميزة، حيث سبق له قيادة نادي الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر والوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صندوانز الجنوب أفريقي.

واستعاد فريق الشرطة العراقى تحت قيادة مؤمن سليمان لقب الدوري بعدما حسمه فريق القوة الجوية خلال النسخة الأخيرة.

مؤمن سليمان قاد فريق الشرطة العراقي إلى حصد لقب الدوري المحلي قبل انتهاءه ب 8 جولات.

ونال مؤمن سليمان إشادة من نجوم الكرة العراقية وخبراء كرة القدم مطالبين بالحفاظ على تواجده فى المسابقة المحلية وعدم رحيله رغم الانتقادات التى طالت إدارة نادي الشرطة فى بداية توليه مهام تدريب الفريق.

كان مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، قال إن النتائج التي يحققها مع فريقه بالدوري العراقي، نتيجة الأداء الرائع الذي يقدمه، موضحًا أن هناك حالة من السعادة لدى الجمهور العراقي بالأداء والنتيجة.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه يُقدم كرة حديثة مثل التي يقدمها جميع المدربين الكبار، والتي تعتمد على لعب الكرة على الأرض وفتح اللعب.

وأشار إلى أنه تعرض لهجوم شديد من الإعلام العراقي في بداية مشواره مع الشرطة بسبب تغيير مراكز بعض اللاعبين، إلا أنه أثبت صحة وجهة نظره، خاصة أنه كان مضطرًا لذلك بسبب إجهاد الكثير من لاعبيه وتعرضهم للإصابات نتيجة مشاركتهم مع المنتخب العراقي.

وأوضح مؤمن سليمان، أنه ترك منتخب مصر مواليد 2006 لقلة منافساته، ولرغبته في خوض منافسة أعلى والتتويج ببطولة، وتابع: «العروض وقتها كانت قليلة وتعرضت قبلها لتجربتين سيئتين، مما دفعني لخوض التجربة، لكنني تراجعت بعد ذلك لقلة المنافسة على عكس تجربة الشرطة».

واختتم تصريحاته قائلا إنه يُعاني من مشاكل كبيرة في تجربته بالعراق، ما يؤكد صعوبة المهمة، إلا أنه يستطيع السيطرة عليها، وهو ما يدفعه للاستمرار وتحمل المسئولية، مشددًا على أنه يأمل في إنهاء الموسم الحالي بالتتويج ببطولة الدوري العراقي.