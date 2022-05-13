أخبار التكنولوجيا.. الأمن السيبراني يحذر مستخدمي جوجل كروم وهواتف مؤهلة للإصدار التجريبي من أندرويد 13

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة تويتر Twitter، عن لعبة جديدة تم تصميمها خصيصا لمساعدة المستخدمين في التعامل مع سياسة الخصوصية الخاصة بمنصتها.

كشف تقرير جديد أن شركة وان بلس OnePlus، تعمل على تطوير نموذجها الخاص من الهواتف الذكية القابلة للطي، إذ تعتزم عملاقة التقنية الصينية إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها في عام 2023.

أعلنت شركة جوجل، رسميا عن إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من نظامها التشغيلي "أندرويد 13" Android 13 Beta، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O 2022.

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني.. سارع بتحديث جوجل كروم لتفادي التجسس



أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي (CERT-In)، التابع لوزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، تحذيرا أمنيا شديد الخطورة لمستخدمي متصفح جوجل كروم، بشأن تحديث أصدرته شركة "جوجل"؛ لمعالجة عدد من الثغرات.

حددت شركة EA، موعد الإطلاق الرسمي لـ لعبة الباتل رويال المجانية Apex Legends Mobile، والتي ستصل إلى الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS بجميع أنحاء العالم الأسبوع المقبل.