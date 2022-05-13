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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. الأمن السيبراني يحذر مستخدمي جوجل كروم وهواتف مؤهلة للإصدار التجريبي من أندرويد 13

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تويتر تستعين بـ لعبة متصفح لشرح سياسة خصوصية منصتها
 

كشفت شركة تويتر Twitter، عن لعبة جديدة تم تصميمها خصيصا لمساعدة المستخدمين في التعامل مع سياسة الخصوصية الخاصة بمنصتها.

 

وان بلس تخطط لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي في عام 2023
 

 كشف تقرير جديد أن شركة وان بلس OnePlus، تعمل على تطوير نموذجها الخاص من الهواتف الذكية القابلة للطي، إذ تعتزم عملاقة التقنية الصينية إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها في عام 2023.

 

جوجل تطلق أندرويد 13 لأكثر من 20 هاتف.. إليك القائمة
 

أعلنت شركة جوجل، رسميا عن إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من نظامها التشغيلي "أندرويد 13" Android 13 Beta، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O 2022.

 

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني.. سارع بتحديث جوجل كروم لتفادي التجسس 
 

أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي (CERT-In)، التابع لوزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، تحذيرا أمنيا شديد الخطورة لمستخدمي متصفح جوجل كروم، بشأن تحديث أصدرته شركة "جوجل"؛ لمعالجة عدد من الثغرات.

 

لأندرويد وآيفون.. تحديد موعد إطلاق لعبة الباتل رويال المجانية Apex Legends Mobile

 

حددت شركة EA، موعد الإطلاق الرسمي لـ لعبة الباتل رويال المجانية Apex Legends Mobile، والتي ستصل إلى الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS بجميع أنحاء العالم الأسبوع المقبل.

أخبار التكنولوجيا الهواتف الذكية Google تكنولوجيا المعلومات وان بلس تكنولوجيا

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