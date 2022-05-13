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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 39 ألف طن قمح لصوامع وشون أسيوط

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن ارتفاع كمية توريد القمح للصوامع والشون بمراكز المحافظة إلى 39 ألف و463 طنا و769 كيلو جرام تم توريدها من المزارعين منذ بدء موسم توريد الأقماح وحتى الآن مؤكدًا على انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع ودوري خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

وأوضح أنه تم تخصيص أرقام بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لاستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهي (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لافتاً إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وقالت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 14776 طن و885 كجم بشون البنك الزراعي المصري و7917 طن و347 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 16657طن و768 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و111 طن و769 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 39 ألف و463 طن و769 كجم قمح مشيرة إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2022 يبلغ 865 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

جدير بالذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بمحافظة أسيوط بلغت 230 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة المختلفة ومن المتوقع إنتاج 403 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي وقد تم تجهيز 30 موقعا تخزينيًا ما بين "شون وهناجر ومراكز تجميع وصوامع.

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