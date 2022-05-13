أبرزهم فودين وأرنولد.. 8 مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي موسم 2021 - 2022.

وضمت قائمة أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي موسم 2021 - 202، 8 لاعبين.

وجاءت القائمة كالتالي:

تيريك ميتشيل، وكونور جالاجير لاعبا كريستال بالاس

فيل فودين لاعب مان سيتي

أرنولد لاعب ليفربول

الحارس رامسديل واللاعب ساكا، أرسنال

ماسون ماونت لاعب تشيلسي

ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد

ويُمكن للجماهير، المشاركة في تحديد الفائز في جائزة أفضل لاعب بالبريميرليج، حيث تتيح الرابطة التصويت، وينتهي بعد ثلاثة أيام فقط، يوم 16 مايو.

ويمكنكم التصويت من هنا