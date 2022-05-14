اليوم.. إطلاق قوافل للصحة الإنجابية في 8 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق 8 قوافل للصحة الإنجابية تبدأ من اليوم ولمدة 3 أيام حتى 16 مايو في 8 محافظات.

ويتم إطلاق القوافل في محافظة دمياط، بقرى "الوسطاني، والإبراهيمية القبلية، وكفر شحاتة" بإدارة كفر سعد، وفي أسيوط، بقرى "نجع خضر، والكودية، وديروط الشريف" بإدارة ديروط.

كما تشمل الأقصر بقرى "كومير، وأصفوان، والدير" بإدارة إسنا، وبني سويف في قرى "صفط راشين، والبرانقة، والملاحية" بإدارة ببا، بجانب محافظة قنا، بقرى "الدهسة، والعسيرات، وكوم البيجه" بإدارة فرشوط.

كما تكون في أسوان بقرى "كفور كوم امبو، وسبيل أبوالمجد، وفارس" بإدارة كوم امبو، والمنيا بقرى "داقوف، وجبل الطير، ومنقطين" بإدارة سمالوط، والدقهلية بقرى "الوكالة، وكفر يوسف، والضهرية" بإدارة شربين.