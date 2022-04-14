متحدث الصحة: زيارات متتابعة للأمهات لتوعيتهن بالصحة الإنجابية ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و السكان، إن الدراسات العلمية الطبية أثبتت أن هناك سنا مناسبة للزواج سواء للرجل أو المرأة، كما أن هناك سنا مناسبة للحمل والإنجاب، ومراحل زمنية مناسبة سواء للحفاظ على صحة الأم أو الوضع الصحي النفسي للأطفال بين فترات الحمل.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه من حق المرأة المصرية أن يتم نقل تلك المعلومات إليها بكل وضوح، وفى حالة اقتناعها بها من حقها الحصول على الوسائل التي تمكنها من تصديق تلك المعلومات من خلال الوحدات الصحية ووحدات رعاية الأسرة ووحدات “حياة كريمة” المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة تقدم من خلال الزيارات المتتابعة للأم النصيحة بما يتعلق بالموعد المناسب لصحتها والمناسب لإنجابها، وماهية الفترات البينية بين الحمل والآخر، وكيف تقدم رعاية صحية سليمة لأطفالها وأسرتها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بهذا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”.

وأشار إلى أن معدل النمو السكاني لا بد أن يتناسب مع معدل ما تقدمه الدولة من خدمات للسكان، وبالتالي فإن أى زيادة غير منظمة أو غير مبنية على مراعاة صحة المرأة تؤدي لعدم تمكن الأسر والأطفال من الحصول على الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والوظائف.

