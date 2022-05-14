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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن مناظير الجهاز الهضمي ..اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يختتم قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان مؤتمره العلمي الأول اليوم السبت الموافق 14 مايو والذى كان قد انطلق أمس الجمعة الموافق 13 مايو 2022، والذى يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة.

وينظم المؤتمر اليوم فى نهاية فعالياته ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي تعقد في مستشفى بدر الجامعى التابعة لجامعة حلوان.

ويشارك فى المؤتمر كافة الأطباء والمهتمين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد والحميات، بالإضافة إلي أساتذة الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة والمعدية بجامعات مصر والهيئات والمستشفيات التعليمية.

وقال الدكتور ممدوح مهدى إن جامعة حلوان تحرص على عقد المؤتمرات العلمية التى تسهم فى تحقيق عملية المعرفة و طرح آخر المستجدات في مجال محدد من خلال عملية التواصل وتقديم الفكر البشري وتبادل المعلومات حول موضوع أو مجال علمي محدد.

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جامعة حلوان: خالص التعازي لأبناء زايد الخير في وفاة الشيخ خليفة

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كلية الطب جامعة حلوان تنظم مؤتمرها العلمي الأول.. اليوم

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن المؤتمرات العلمية من أحد أهم و أفضل وسائل النشر العلمي لاهتمام الباحثين لتقديم نتائج أوراقهم البحثية.

وأكد الدكتور محمد القصاص أن المؤتمر يستهدف مشاركة كل ما هو جديد عالميا في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد كالأمراض التالية: أمراض القولون والمعدة وأورام الجهاز الهضمي والكبد وكذلك الكبد الدهني وتليف الكبد والفيروسات الكبدية والأمراض المعدية.

أن المؤتمر يهدف أيضا الي تبادل الخبرات بين خبراء أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة من مختلف الجامعات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال مناظير الجهاز الهضمي والاطلاع على الجديد في مجال المناظير العلاجية والتشخيصية لأورام المعدة والقولون.

وعلى جانب آخر  نعي الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملون بالجامعة، بمزيد من الحزن والأسى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات فقيد الأمة العربية والإسلامية والذي وفاته المنية اليوم.

ويتقدم رئيس جامعة حلوان بخالص التعازي إلى أبناء زايد الخير وقيادة ودولة وشعب الإمارات، والأمة العربية والإسلامية في فقدان قائد وطني رفيع لدولة الإمارات، داعين الله تعالى أن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.

الأمراض المتوطنة مؤتمره العلمي الأول الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان كلية الطب جامعة حلوان Jobs Education

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