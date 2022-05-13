أخبار الرياضة| الوداد يتأهل إلى نهائي إفريقيا .. وأسطورة الكاميرون يُعلن إسلامه

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:.

تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي، بعدما تعادل إيجابياً مع بترو أتليتكو الأنجولي 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب نصف النهائي.

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض لحسابات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني قبل مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كشفت تقارير صحفية عن سعى نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إلى تجديد تعاقد لاعبه المغربي أشرف بن شرقي لمدة 6 أشهر.

أكد داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، أن فريقه أصبح أكثر شراسة، مشيراً إلى أن لقاء العودة أمام الأهلي سيكون مختلفاً.

أعلنت وزارة الرياضة بالسعودية، عن تعليق المنافسات الرياضية بعد وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

وبعد قرار تعليق المنافسات الرياضية، تقرر تأجيل الجولة 27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بشكل رسمي، ومن بينها الكلاسيكو الناري بين الهلال والاتحاد.

توعد نمديل عبدالكريم، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، الأهلي في مباراة السبت، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا قائلاً: “سنحقق الريمونتادا”.

أعلن باتريك مبوما، أسطورة منتخب الكاميرون، عن اعتناقه للدين الإسلامي، أمام جمع كبير، في أحد مساجد مدينة دوالا.

وضع فريق الرجاء نظيره الوداد في مأزق، قبل مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، والمقرر إقامته يوم 30 مايو القادم.