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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| الوداد يتأهل إلى نهائي إفريقيا .. وأسطورة الكاميرون يُعلن إسلامه

الوداد
الوداد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:.

الوداد يتأهل إلى نهائي أبطال أفريقيا بالتعادل 1-1 أمام بترو أتليتكو

تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي، بعدما تعادل إيجابياً مع بترو أتليتكو الأنجولي 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب نصف النهائي.

عبدالغني يدخل حسابات فيريرا قبل مواجهة طلائع الجيش

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض لحسابات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني قبل مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يسعى لتجديد تعاقد بن شرقي لمدة 6 أشهر

كشفت تقارير صحفية عن سعى نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إلى تجديد تعاقد لاعبه المغربي أشرف بن شرقي لمدة 6 أشهر.

مدرب وفاق سطيف: أصبحنا أكثر شراسة ومباراة العودة أمام الأهلي مختلفة

أكد داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، أن فريقه أصبح أكثر شراسة، مشيراً إلى أن لقاء العودة أمام الأهلي سيكون مختلفاً.

حدادا على وفاة الشيخ خليفة.. تأجيل الكلاسيكو السعودي بين الهلال والإتحاد

أعلنت وزارة الرياضة بالسعودية، عن تعليق المنافسات الرياضية بعد وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

وبعد قرار تعليق المنافسات الرياضية، تقرر تأجيل الجولة 27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بشكل رسمي، ومن بينها الكلاسيكو الناري بين الهلال والاتحاد.

لاعب وفاق سطيف متوعداً الأهلي: سنحقق الريمونتادا

توعد نمديل عبدالكريم، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، الأهلي في مباراة السبت، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا قائلاً: “سنحقق الريمونتادا”.

أسطورة الكاميرون باتريك مبوما يُعلن إسلامه: غيرت اسمي إلى عبد الجليل

أعلن باتريك مبوما، أسطورة منتخب الكاميرون، عن اعتناقه للدين الإسلامي، أمام جمع كبير، في أحد مساجد مدينة دوالا.

الرجاء يرفض تأجيل مباراة الدوري المغربي أمام الوداد

وضع فريق الرجاء نظيره الوداد في مأزق، قبل مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، والمقرر إقامته يوم 30 مايو القادم.

أخبار الرياضة الوداد نهائي أفريقيا أسطورة الكاميرون مبوما

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