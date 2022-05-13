محمد بن راشد يبايع محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الجمعة، مبايعته لحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

جاء ذلك ضمن قصيدة شعرية نشرها محمد بن راشد أعلن فيها مبايعته للشيخ محمد بن زايد قائلا "وصبّر محمد ونور له يارب الدرب * نعم الخلف للسلف ريّس على الدولِة"... "لي له نبايع على الطاعة بصدق وحب * وطاعة ولي الأمر بالحق مكفولة".

وقال بن راشد في قصيدته التي رثا فيها الشيخ خليفة "أنعي إلى الشَّعب من باسمهْ يعيشْ الشَّعبْ وأنـعـي إلــى الـكـونْ عـضـدي ريِّــسْ الـدولِهْ".. "خـلـيفهْ الـلِّـي مـثِـلْ مــايْ الـسَّحابْ الـعَذبْ وريـــــثْ عــــرشْ الــعــلا يــمـنـاهْ مــبـذولِـهْ).. (فـي جـنَّةْ الـخلدْ لا فـي الشرقْ لا في الغَربْ * مـشـبـهٍ لـــكْ مـــعْ إصــعـودِهْ ومـــعْ إنــزولِـهْ".

في جنة الخلد .. pic.twitter.com/AUj814Fj46 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 13, 2022

وينص دستور الإمارات على أن المجلس الأعلى الاتحادي ينتخب من بين أعضائه، رئيسا للاتحاد ونائبا للرئيس لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

وعند خلو منصب الرئيس، أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لأي سبب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر، وفقا للمادة (52) من الدستور.

ومساء اليوم الجمعة، شيعت دولة الإمارات، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وكان الراحل الشيخ خليفة بن زايد قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس دولة الإمارات عام 1971.