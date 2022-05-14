مصرع مزارع داخل ماكينة درس القمح بدمياط

محافظة دمياط

لقي مزارع مصرعه، بعدما سحبه سير ماكينة القمح إلى داخل الماكينة أثناء درس القمح بقرية كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

كان قد تلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بمصرع عامل زراعي يدعى أحمد عبدالباسط، داخل ماكينة دراسة القمح.

وأكدت التحريات أن العامل الزراعي كان يعمل على ماكينة دراسة القمح، وأثناء إلقاء حزم القمح، سحبه سير الماكينة إلى داخل الماكينة، ما تسبب في وفاته استخراج جثة العامل من الماكينة .

تم استخراج جثة العامل، بعد أن تمكن قائد الجرار الذي تعمل عليه الماكينة من استخراجها ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة المركز لتتولى التحقيق.

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