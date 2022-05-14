قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى يحل ضيفا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وحقق المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.



فيما تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي على ملعبه إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد التعادل مع نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي مساء أمس الجمعة فى مباراة الإياب.

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 14 مايو 2022 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وتقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف على أرض ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف

وتنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف مساء اليوم السبت عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة، ولكن بعيدأً عن هذه القناة المشفرة وذات الاشتراك هناك قناة أرضية مجانية سوف تبث مباراة الأهلي ووفاق سطيف.

وتنقل قناة الجزائرية الأرضية مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا حيث تبث القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات بثاً مجانياً للمباراة التي تأتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .



تردد قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

كان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حذر لاعبيه من التدخلات القوية على ملعب التدريب الحالي الذي خاض عليه الفريق الأحمر تدريبه الأول بالجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا .



وجاءت تحذيرات موسيماني للاعبيه بسبب سوء أرضية الملعب الفرعي لاستاد 5 جويلية الذي ستضيف تدريبات الفريق الأحمر بالجزائر، وتعرض أرضية الملعب وهو ما اشتكى منه الأهلي وطالب بتغيير ملعب التدريب بالجزائر.



و تأكد غياب الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب النادى الأهلي عن مباراة فريقه امام وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت بملعب 5 يوليو فى إياب نصف نهائى دوري الابطال الافريقى بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة فى مران المارد الاحمر هناك .

فيما إقترب عمرو السولية من الغياب عن اللقاء أيضاً بسبب عدم انتهاؤه من برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية حيث لايزال يؤدى اللاعب برنامج الجرى حول الملعب ولم يشارك فى المران الأخير.