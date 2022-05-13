السفارة المصرية بالجزائر: تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف مجانية للراغبين في الحضور

أعلنت السفارة المصرية في الجزائر عن توفيرها تذاكر حضور مباراة الإياب بدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021/2022 بين النادي الأهلي ونادي وفاق سطيف على استاد 5 جويليه غدا السبت بالعاصمة الجزائرية.

وقالت السفارة المصرية وفقا لبيان رسمي السوم الجمعة إن تذاكر حضور المباراة بالاستاد ستكون متوافرة بمقر السفارة يوم السبت اعتبارا من الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة بعد ظهر اليوم ذاته.

وأوضحت أن عدد التذاكر المتاحة هو 350 تذكرة فقط والحصول عليها سيكون بأسبقية الوصول لمقر البعثة مشيرة إلى أن جميع التذاكر مجانية ولا يتم تحصيل ايه مبالغ لحضور المباراة.

ونوهت السفارة المصرية بأن التذاكر المتاحة خاصة فقط بالمواطنين المصريين بموجب تقديم مستند تحقيق الشخصية (جواز سفر أو بطاقة رقم قومي ) عند التقدم بطلب الحصول على التذكرة.

وشددت السفارة المصرية على أن التذاكر سيتم تسليمها للأشخاص الراغبين في حضور المباراة أنفسهم ولن يتم منح المواطن أكثر من تذكرة واحدة فقط.

كما نوهت على أن الحضور سيكون قبل بدء المباراة بثلاث ساعات على الأقل.