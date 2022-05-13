عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة المصرية بالجزائر: تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف مجانية للراغبين في الحضور

مباراة الاهلي ووفاق
مباراة الاهلي ووفاق سطيف

أعلنت السفارة المصرية في الجزائر عن توفيرها تذاكر حضور مباراة الإياب بدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021/2022 بين النادي الأهلي ونادي وفاق سطيف على استاد 5 جويليه غدا السبت بالعاصمة الجزائرية.

وقالت السفارة المصرية وفقا لبيان رسمي السوم الجمعة إن تذاكر حضور المباراة بالاستاد ستكون متوافرة بمقر السفارة يوم السبت اعتبارا من الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة بعد ظهر اليوم ذاته.

وأوضحت أن عدد التذاكر المتاحة  هو 350 تذكرة فقط والحصول عليها سيكون بأسبقية الوصول لمقر البعثة مشيرة إلى أن جميع التذاكر مجانية ولا يتم تحصيل ايه مبالغ لحضور المباراة.

ونوهت السفارة المصرية بأن التذاكر المتاحة خاصة فقط بالمواطنين المصريين بموجب تقديم مستند تحقيق الشخصية (جواز سفر أو بطاقة رقم قومي ) عند التقدم بطلب الحصول على التذكرة.

وشددت السفارة المصرية على أن التذاكر سيتم تسليمها للأشخاص الراغبين في حضور المباراة أنفسهم ولن يتم منح المواطن أكثر من تذكرة واحدة فقط.

كما نوهت على أن الحضور سيكون قبل بدء المباراة بثلاث ساعات على الأقل. 

مصر الأهلى إفريقيا السفارة المصرية ابطال افريقيا النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا نادي الأهلي وفاق سطيف بطاقة رقم قومى دورى أبطال إفريقيا مباراة الأهلي ووفاق سطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

ب500 دولار.. مهندس مصري يبتكر مشروعا يغير حياة الملايين من متحدي الإعاقة

رابط التصويت لـ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

مفاجأة قضية مارينا صلاح.. تفاصيل عن صبغة الفلورسين تقلب الموازين

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

موضوعات متعلقة

بحضور محمود محيي الدين.. وزير الخارجية يلتقي سفراء المجموعة العربية بكوبنهاجن| صور

شكري يلتقي وزيري البيئة لرواندا وبوليفيا على هامش الاجتماع الوزاري للمناخ.. صور

مباحثات مصرية جزائرية حول سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجالات النقل

دور المرأة الأفريقية في بناء المجتمعات محور منتدى أسوان في نسخته الثالثة

نائب رئيس الوزراء المجري يشيد بالجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب

نواب لـ البرلمان الأوروبي: مصر حققت تطورات ملموسة ومؤشرات دقيقة في تطبيق حقوق الإنسان

شكري: الاجتماع الوزاري بالدنمارك فرصة مهمة للتعرف على موقف تنفيذ تعهدات المناخ

السفير المصري في كوريا الجنوبية يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجديد

ترشيحاتنا

بايدن: يجب فتح تحقيق فى الاعتداء الإسرائيلي على جنازة شيرين أبو عاقلة

يتفشى بقوة عالميا.. 13 إصابة جديدة بـ الالتهاب الكبدي الغامض بين الأطفال

وزير الداخلية اللبناني ورئيس بعثة الجامعة العربية يوقعان مذكرة تفاهم لمراقبة الانتخابات

الأطباء تصعد ..تطورات حادث الاعتداء على طبيب القاهرة الجديدة|الصحة تعلن وقوفها لجواره

البريد: طرح وثائق مصر للتأمين بقسط سنوي بين 70 و80 جنيها

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتجوزني وهتوب.. من هي الحسناء إنجي خوري التي طلبت أدهم نابلسي للزواج؟

بحضور ممثلو الاتحاد الأوروبي.. شاهد الاحتلال يعتدي علي جنازة شيرين أبو عاقلة

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

مفيش توكتوك تاني.. كيف انتصرت "حدائق الأهرام" في معركتها بعد سنوات من الاستغاثة

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ