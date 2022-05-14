الأمير خالد بن سلمان يعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أعرب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم السبت، عن خالص تعازيه لدولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال بن سلمان في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قاد مسيرة دولة الإمارات بصدق وسيرة عطرة وحياة حافلة بالعطاء والوفاء لبلاده وشعبه".

وأضاف: "خالص التعازي والمواساة لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعباً وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

ومساء الجمعة، شيعت دولة الإمارات، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وكان الراحل الشيخ خليفة بن زايد قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس دولة الإمارات عام 1971.