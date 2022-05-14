تفحم جثة مجهولة فى حريق سيارة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

نشب حريق فى سيارة بمحور 30 يونيو بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، اسفر عن تفحم السيارة و قائدها.

وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الاسماعيلية، تلقي أخطارا يفيد نشوب حريق في سيارة رقم 9178 ا ط ع مصر، بمحور 30 يونيو بعد مدخل الصالحية القديمة اتجاه القاهرة.



أسفر الحادث عن تفحم كامل لجثة قائد السيارة " مجهول"، ونقله الي مشرحة القنطرة غرب.



من جانبه وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الاسعاف، بالدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث لنقل الجثة الي مشرحة المستشفى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة بقيادة سائقه الذى لم يستدل على هويته حتى كتابة تلك السطور، اشتعلت بها النيران، مما أدى إلى تفحم قائد السيارة واحتراقها بالكامل وتم إخطار الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحادث.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.